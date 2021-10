Carlentini, costone a rischio crollo: evacuati due fabbricati minacciati

Il maltempo che si sta abbattendo nel Siracusano sta provocando disagi e allagamenti in tutto il territorio. A Carlentini alcune famiglie sono state sgomberate da due fabbricati a rischio per il crollo di un costone roccioso.

Siracusa, strade come fiumi

A Siracusa molte strade si sono trasformate in veri e propri fiumi che hanno costretto i residenti a rimanere chiusi in casa. È il caso di viale Ermocrate o di alcune vie ad Epipoli. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha firmato un’ordinanza che dispone per domani, terzo giorno consecutivo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. «Una decisione assunta insieme agli altri sindaci della provincia» afferma Italia che ha invitato la popolazione a limitale al massimo gli spostamenti. Viabilità difficile anche sull'asse Siracusa-Catania.

Scuole chiuse a Messina

«Qui è un casino, aspetto risposte immediate. Non voglio penalizzare gli studenti che arrivano dalla zona ionica. Ho chiesto alla prefettura la convocazione di un tavolo tecnico per verificare quale provvedimenti il Consorzio abbia preso per riaprire la A18 Messina-Catania. Quindi anche se le condizioni meteo dovessero migliorare, chiudiamo le scuole nei prossimi 3 giorni ci serviranno per verificare le condizioni degli istituti messinesi alla luce delle criticità legate al maltempo». Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che attraverso Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole fino a venerdì. Nella zona sud della città si registrano lunghe code sulla statale, a seguito della chiusura di un tratto dell’A18, con la conseguenza che le auto sono costrette a percorrere strade alternative.

