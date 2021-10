Siracusa, sospeso agente di polizia municipale: non aveva il green pass

Un agente della Polizia municipale di Siracusa è stato sospeso dal servizio perché sprovvisto di green pass. Così come era accaduto qualche giorno fa nel caso di un poliziotto in servizio alla Questura, è stato lo stesso vigile urbano a svelarlo in un post sulla sua pagina social. Uno sfogo nel quale evidenzia che si vaccinerà: «Se si deve protestare per il vaccino io sono d’accordo ma se ci sono i polli come me che devono perdere lo stipendio e invece un mare di gente prende ferie o fa sempre tamponi per non perdere i soldi, non esiste. Tanto vale mi vaccino».

L'esponente delle forze dell’ordine è stato sospeso fino al 31 dicembre, il provvedimento era scattato per un'affermazione del poliziotto, secondo il quale il Green pass è “degno del regime nazista della Germania di Hitler degli anni ’30”.

© Riproduzione riservata