Nubifragio a Siracusa: allagamenti, gente sui tetti delle auto, crolla un muro. Allerta gialla in Sicilia

Dopo qualche giorno di tregua, con temperature che sono salite, torna il maltempo in Sicilia. Da questo pomeriggio la pioggia e i temporali hanno colpito la zona orientale. Un'improvvisa tempesta si è abbattuta tra Catania, Enna e Messina. La strada statale 190 “Delle Solfare” è stata chiusa al traffico dal km 50,600 al km 52,000, in località di Butera, in provincia di Caltanissetta, a causa del fortissimo vento e della pioggia.

La provincia più colpita quella di Siracusa, con allagamenti e paura tra i residenti e automobilisti rimasti intrappolati, alcuni sono saliti sui tetti delle proprie auto per mettersi al sicuro. Case e box invasi dall'acqua. Tante le chiamate ai vigili del fuoco.

Le maggiori criticità si sono registrate in via Vittorio Veneto, viale Paolo Orsi, viale Teocrito e in via Calabria è crollato un muro danneggiando le auto in sosta.

E la situazione non migliorerà nelle prossime ore: la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. Si prevede un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera".

© Riproduzione riservata