Lentini, 15enne coltiva e produce marijuana: arrestato

Un 15enne è stato arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato di polizia di Lentini per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di una attività info investigativa nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, hanno controllato un casolare in Contrada Ciricò trovando circa 120 rami di cannabis disposte su apposite filiere in fase di essiccazione, per un totale di circa 2.800 grammi di marijuana.

Il giovane è stato accompagnato nel carcere minorile di Catania, così come disposto dal pm di turno della Procura dei minori.

