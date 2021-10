Siracusa, a Ortigia torna la Ztl invernale con due bus navetta gratuiti

Da domani - sabato 16 ottobre - a Siracusa tornano in vigore gli orari invernali della Ztl di Ortigia e con essi anche i vecchi confini disegnati prima della sperimentazione estiva. Tuttavia non si tratta di un semplice ritorno al passato perché ci sono due novità. La prima è che restano attive due linee di bus navetta gratuite: quella rossa, che parte dal parcheggio Von Platen, e quella verde, che percorre il periplo dell’isolotto. La seconda è che, nelle ore di Ztl, a eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, l’accesso di residenti, autorizzati e di chi si deve recare nei parcheggi interni avverrà solo dal ponte Santa Lucia e non più anche dal ponte Umbertino.

«Abbiamo concluso la sperimentazione estiva – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana – con piena soddisfazione perché l’idea di tenere l’auto il più lontano possibile da Ortigia è stata molto apprezzata. Basti pensare, che secondo i dati aggiornati a fine agosto forniti dall’Ast, le navette sono state utilizzate da più di 120 mila utenti. Il lavoro sulla Ztl, tuttavia, è tutt’altro che concluso e stiamo progettando nuovi provvedimenti che faranno tesoro delle informazioni raccolte durante la sperimentazione».

Dunque, da domani la zona a traffico limitato sarà in vigore solo nei fine settimana e nei prefestivi e con orari più ridotti: il venerdì e nei prefestivi dalle 20 alle 24; il sabato dalle 17 alle 24; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 24. Il servizio navette gratuito, gestito dall’Ast, è stato prolungato fino alla fine del periodo natalizio, cioè al 7 gennaio.

Dismessa per adesso l’area parcheggio di via Elorina, ci si potrà recare in Ortigia con la linea rossa che parte dal Von Platen e segue il tragitto che passa per corso Gelone e via Bengasi così da sfruttare anche i parcheggi di piazza Adda e Molo. Gli orari di esercizio e i mezzi sono stai adeguati alla Ztl: il venerdì e nei prefestivi dalle 19,30 alle 0,30 con un bus in circolazione; il sabato dalle 17 alle 0,30 con 2 navette; la domenica e nei festivi dalle 11 alle 0,30 sempre con 2 mezzi in servizio. Negli stessi giorni e negli stessi orari, in funzione anche la linea verde lungo il periplo dell’isola.

