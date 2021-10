Melilli: in un negozio sequestrati prodotti contraffatti, denunciata la titolare cinese

I carabinieri della stazione di Melilli e i vigili urbani dello stesso comune, nell’ambito di controlli congiunti di alcuni esercizi commerciali, hanno accertato la vendita di prodotti con marchi alterati e privi delle indicazioni in lingua italiana. La merce è stata sequestrata e la titolare, una cittadina cinese, è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Siracusa per detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti e sanzionata per mille euro circa.

Nel corso dei controlli è stata anche riscontrata la presenza di un lavoratore privo di regolare permesso di soggiorno, per il quale è stato emesso un provvedimento di espulsione.

