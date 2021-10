Siracusa, scippa una donna ma viene inseguito e catturato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per furto con strappo un trentenne del luogo, con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Il giovane è stato fermato in una centralissima via della città, poco dopo aver strappato la borsa a una donna che stava entrando nella propria autovettura, parcheggiata in quel luogo.

I Carabinieri di pattuglia nella zona si sono resi conto dell’accaduto e, dopo breve inseguimento, hanno fermato il ladro.

La borsa è stata restituita alla signora mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria siracusana.

