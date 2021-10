Fisco, sigilli a beni per un milione di euro a un evasore siracusano

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Siracusa beni immobili e mobili per un milione di euro al rappresentante legale di una società attiva nel settore del trasporto di merci, indagato per reati tributari. L’indagine è partita da una verifica fiscale a conclusione della quale le Fiamme gialle sono riuscite a ricostruire il reale volume d’affari conseguito negli anni d’imposta ispezionati, constatando ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni di euro. Il gip ha disposto il sequestro dei beni della società e, per equivalente, dell’indagato di quote societarie e conti correnti bancari.

