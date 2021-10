Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a essere l'unica zona arancione in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato un'ordinanza che conferma la proroga di una settimana, fino a mercoledì 13 ottobre compreso, delle misure di contenimento antiCovid nel Comune, così come richiesto dal Dasoe.

