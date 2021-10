Imbrattano la fiancata di un treno a Siracusa, due turisti tedeschi colti sul fatto

Imbrattare con una bomboletta spray la fiancata di un vagone regionale con disegni colorati. Hanno deciso di trascorrere cosi' il tempo due turisti tedeschi di 40 e 35 anni, sorpresi ieri sera a colorare il mezzo di trasporto alla stazione di Siracusa. Il gesto vandalico è costato ai due la denuncia per danneggiamento e imbrattamento di mezzi di trasporto pubblici da parte dei carabinieri di Siracusa che li hanno li fermati nel corso di un controllo straordinario delle zone periferiche.

Tra gli altri interventi dei militari, sono arrivate le denunce anche per un siracusano 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di 15 grammi di marijuana; per un solarinese 18enne per ricettazione poiché fermato alla guida di una moto rubata durante un posto di controllo.

Deferito anche un siracusano di 37anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza in casa in arco orario notturno, per la violazione della predetta misura di prevenzione poiché sorpreso fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo; un catanese 31enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: l'uomo circolava armato di coltello e manganello in legno. Nel corso del servizio sono state anche segnalati quattro assuntori di sostanze stupefacenti.

