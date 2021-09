Francofonte non abbandona la zona arancione, unico comune in Sicilia: restrizioni fino al 6 ottobre

Mentre la Sicilia si avvia verso il ritorno in zona bianca, molto probabilmente dal 4 ottobre, c'è un comune che mantiene le restrizioni. Su ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a rimanere l’unica “zona arancione” in Sicilia.

Il provvedimento conferma - così come richiesto dal dipartimento regionale Asoe - le misure restrittive antiCovid fino a mercoledì 6 ottobre.

Nel resto dell'Isola i nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore sono tornati sopra le 500 unità, dato che colloca nuovamente la regione al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto il Veneto con 376 nuovi casi.

La buona notizia è il calo dei ricoveri, parametro decisivo per il passaggio della Sicilia in zona bianca. Sono adesso 596 i ricoverati, 19 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 70, due in meno alle 24 ore precedenti.

