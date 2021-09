Coronavirus, fino al 30 settembre vaccini no stop a Lentini e Carlentini

A Lentini e a Carlentini i due centri vaccinali (situati all'ospedale di Lentini e nella sede della Protezione civile) sino a giorno 30 saranno aperti tutti i giorni, domenica compresa, dalle ore 8 alle ore 14 e dalle 16 alle 20. Lo ha deciso l'Asp per agevolare i cittadini che intendono sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e di raggiungere al più presto il 75 per cento di vaccinazioni previsto per le prime dosi.

Si potrà accedere alla vaccinazione con Pfizer o Moderna da 12 anni in su senza prenotazione esibendo la tessera sanitaria. Per il raggiungimento dell'obiettivo del 75 per cento mancano appena 680 vaccinazioni a Carlentini e poco meno di 1300 a Lentini.

Anche a Francofonte in questi giorni si sta registrando un sensibile incremento delle vaccinazioni grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

