Augusta, nasconde un chilo di marijuana e sei panetti di hashish tra l'erba: arrestato

Un uomo megarese di 44 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Augusta insieme ad una unità cinofila del Nucleo di Nicolosi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra l'erba del giardino nascondeva un chilo di marijuana e sei panetti di hashish.

Grazie al fiuto del cane King, i militari hanno trovato una comune busta della spesa con un chilo di marijuana e sei panetti di hashish di circa 600 grammi nascosti tra l'erba del giardino di casa del 44enne. La marijuana era suddivisa in dieci confezioni in plastica termosaldata. Trovati anche due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari preso la sua abitazione.

