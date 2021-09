È in navigazione verso Augusta la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 122 persone a bordo. La notizia era stata diffusa ieri sera dalla stessa ong, riferendo della gioia esplosa sulla nave tra l’equipaggio e le persone salvate nel giorni scorsi in quattro diversi interventi. «È un immenso sollievo per i migranti e l’equipaggio a bordo sapere che l’attesa per lo sbarco è terminata», scrive Sos Mediterranee.

