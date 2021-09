Siracusa, stalker ai domiciliari evade per minacciare la ex: arrestato di nuovo

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa perché evaso dagli arresti domiciliari per minacciare la sua ex. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari proprio per atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Durante la notte il 45enne è uscito dalla propria abitazione per recarsi in quella della ex moglie e minacciarla. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione al numero unico 112 e hanno arrestato l'uomo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato risottoposto ai domiciliari in attesa dell’aggravamento della misura.

