Siracusa, ai domiciliari per furto di zaini e portafogli ma a spasso per il centro storico: arrestato

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un siracusano 46enne per evasione dagli arresti domiciliari. La pattuglia, mentre accompagnava in caserma due uomini sorpresi a rubare 70 chili di limoni, ha notato l’uomo per le vie del centro storico sebbene posto agli arresti domiciliari dagli stessi militari nei giorni precedenti per furti seriali di zaini e portafogli ai danni dei turisti.

I carabinieri hanno inseguito e fermato l’uomo sottoponendolo nuovamente alla medesima misura cautelare. La movimentata mattinata ad Ortigia si è conclusa con la denuncia all’Autorità Giudiziaria dei due autori del furto e con la donazione degli agrumi in beneficenza come richiesto dal proprietario del fondo da cui erano stati asportati.

