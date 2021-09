Noto, scarichi fognari sul fiume Asinaro: irregolarità nei canali di scolo di alcune villette abusive

Scarichi fognari e discariche a cielo aperto lungo il fiume Asinaro a Noto, in provincia di Siracusa. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Noto, in collaborazione con l'Arpa Siracusa e l'ufficio Tecnico comunale.

Accertate irregolarità nei canali di scolo di alcune villette abusive dislocate lungo il fiume e disabitate per gran parte dell'anno. Le verifiche sono state estese successivamente alle abitazioni di una intera strada con la scoperta di sversamenti di liquami nel fiume. A seguito di quanto emerso, i carabinieri di Noto hanno programmato ulteriori controlli "in quanto - sostengono - è verosimile la presenza di altre opere fognarie abusive nelle vie adiacenti mai raggiunte dal sistema fognario comunale". L'indagine ha portato alla denuncia di cinque persone per inquinamento ambientale e per furto di acqua mediante allacci abusivi alla rete idrica comunale.

