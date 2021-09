Minacce alla ex, chiuse le indagini per due stalker siracusani

Avviso di conclusione delle indagini preliminari per due stalker. E’ stato notificato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa a un siracusano di 50 anni, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori. Medesimo provvedimento per un siracusano di 43 anni che ha più volte minacciato telefonicamente la ex.

Il 50enne, non accettando la fine della relazione sentimentale con la sua ex, nei mesi tra marzo e agosto, ha minacciato e molestato la vittima, non rispettando la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna che il Tribunale aveva precedentemente emesso.

