Inchiesta sugli asili nido a Siracusa, archiviazione per il deputato dell'Ars Giovanni Cafeo

Inchiesta sugli asili nido a Siracusa: dopo cinque anni il gip dispone l’archiviazione per il deputato dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Cafeo. L’accusa era di turbativa d’asta.

«Ho appreso con soddisfazione ma senza particolare sorpresa della notizia inerente l’archiviazione nei miei confronti disposta dal gip in merito all’inchiesta sugli asili nido a Siracusa, partita nel 2016 e giunta oggi finalmente all’unico esito possibile», afferma il parlamentare regionale della Lega e segretario della Commissione Attività produttive.

«Non ho mai avuto alcun dubbio sull'esito dell’inchiesta - aggiunge - sia per la consapevolezza di essere completamente estraneo ai fatti sia per la fiducia che, nonostante il clima non sereno vissuto in quegli anni a Siracusa, ho sempre riposto nella magistratura».

