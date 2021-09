Evadono dai domiciliari a Siracusa, un arresto e una denuncia

Durante un servizio di controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la polizia di Siracusa ha eseguito, nel pomeriggio di ieri, una misura di custodia cautelare in carcere per evasione dagli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 44 anni. Un altro uomo è stato denunciato sempre per evasione.

Il 44enne si trovava agli arresti domiciliari per violazioni inerenti la normativa sugli stupefacenti, ma nonostante la misura restrittiva era stato sorpreso a spacciare fuori dalla propria abitazione. Gli agenti lo hanno condotto al carcere Cavadonna.

Intorno alle 2.20 di stamattina invece, un uomo siracusano di 26 anni è stato denunciato perché sorpreso fuori dalla sua abitazione seppur sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

