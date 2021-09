Paura in guardia medica a Portopalo: con ascia pretendono cure per il padre, arrestati due fratelli

Paura la notte scorsa in una guardia medica di Portopalo di Capo Passero. Due uomini hanno bussato con forza alla porta e armati di ascia (e in evidente di stato di alterazione) pretendevano una visita immediata per il padre.

Il medico di guardia ha immediatamente contattato i carabinieri. Prima di essere bloccati dai militari della Compagnia di Noto, i due fratelli, di 32 e 22 anni, hanno sfondato la porta di ingresso della guardia medica, messo a soqquadro parte dei locali e aggredito fisicamente il medico e il padre di quest’ultimo, occasionalmente presente nella struttura.

I due aggressori sono stati arrestati per minacce, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica utilità in concorso.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte delle vittime, i due sono stati arrestati e accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Siracusa.

© Riproduzione riservata