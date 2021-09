Schiamazzi notturni con le moto a Rosolini, oltre 5000 euro di sanzioni

Schiamazzi notturni a bordo di moto nei luoghi della movida di Rosolini. I carabinieri hanno posto in stato di fermo amministrativo due motoveicoli e hanno elevato sanzioni per 5.300 euro.

Da diverse settimane i cittadini di Rosolini si lamentano, anche tramite i social network, di continui schiamazzi notturni ad opera di numerosi ragazzini in moto che, soprattutto durate il fine settimana, di riuniscono nei luoghi della movida disturbando il riposo dei residenti. Inoltre hanno un comportamento alla guida che risulta pericoloso sia per loro che per altre persone in strada.

I carabinieri, durate l'ultimo fine settimana, hanno effettuato dei controlli riscontrando la presenza di giovani che, a bordo di motoveicoli, davano vita a schiamazzi, derivanti da brusche frenate seguite da repentine accelerazioni nonché dall’uso smodato del clacson. In poche ore sono state elevate sanzioni amministrative per 5.300 euro e sono stati sottoposti a fermo amministrativo 2 motoveicoli.

