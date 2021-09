Spaccio di droga a Siracusa, arrestati tre giovani in via Santi Amato

La polizia di Siracusa continua i controlli nelle zone di spaccio della città. Nella giornata di ieri, gli agenti delle voltanti hanno arrestato tre giovani per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via Santi Amato.

Intorno alle 15, gli agenti hanno sorpreso un giovane di 22 anni che alla vista della polizia ha dentato di disfarsi di un involucro contenente 10 bustine di marijuana. Nascosto in bocca aveva anche un involucro di cellophane con 0,20 grammi di cocaina. Il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.

In serata, alle ore 22, altri due giovani di 18 e 21 anni, già noti alle forze di polizia, sono stati sorpresi mentre cedevano droga ad una minorenne. Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 16,50 grammi di cocaina e 2,30 grammi di marijuana e 0,60 di hashish. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

