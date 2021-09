Augusta, venditore ambulante spaccia marijuana in centro: arrestato

Un venditore ambulante megarese di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Augusta in flagranza di reato per detenzione di sostante stupefacenti.

L'uomo, pregiudicato, svolgeva la sua attività di ambulante nel centro di Augusta quando, alla vista della pattuglia dei carabinieri ha cominciato ad agitarsi, insospettendo i militari che hanno perquisito il banchetto. Ben nascoste tra i prodotti esposti, i carabinieri hanno trovato 10 dosi di marijuana del peso di circa un grammo ciascuno.

Da una ulteriore perquisizione nella casa e nel garage dell'uomo, sono venuti fuori altri 70 grammi circa di marijuana nascosti tra i mobili, in parte già suddivisi in dosi, e due bilancini di precisione. La droga è stata sequestrata per essere esaminata al Laboratorio Analisi sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

