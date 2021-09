Siracusa, fermati due giovani per evasione dagli arresti domiciliari e porto abusivo di coltello

Arrestato in via dell'Olimpiade a Siracusa un 29enne per evasione dagli arresti domiciliari.

Trovato dunque fuori dalla sua abitazione, il giovane - arrestato lo scorso agosto per maltrattamenti in famiglia - è stato bloccato e posto nuovamente ai domiciliari.

Nella notte fermato anche un 30enne siracusano in via Immordini perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico e di strumenti per lo scasso. Il giovane è stato quindi denunciato per porto illegale di coltello ed è stato denunciato.

