Rosolini, condannato a 2 anni per rapina e lesioni: rintracciato e arrestato

Un uomo di Rosolini, nel Siracusano, è stato rintracciato e arrestato per scontare la condanna a 2 anni e 6 mesi per rapina e lesioni. Sono stati i carabinieri ad eseguire l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania

A carico dell'uomo, numerosi precedenti. L'ordine di carcerazione è arrivato dolo la condanna per rapina e lesioni per cui deve scontare due anni e sei mesi di reclusione. Una volta rintracciato è stato condotto dai carabinieri presso il carcere “Cavadonna“ di Siracusa dove rimarrà per tutta la durata della pena.

