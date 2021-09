Siracusa, tenta di disfarsi della droga alla vista dei poliziotti: arrestato

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti delle volanti di Siracusa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo si trovava in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, quando alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di numerose dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nell’ambito dei controlli antidroga, sempre in via Santi Amato, gli agenti hanno trovato e sequestrato 0,15 grammi di cocaina, 1,50 grammi di hashish e 0,50 grammi di marijuana.

© Riproduzione riservata