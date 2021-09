Perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento, stalker arrestato nel Siracusano

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cassaro, nel Siracusano, per aver continuano a contattare e cercare la ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento.

La loro storia era finita da tempo ma l’uomo non riusciva a rassegnarsi, così ha continuato a contattare la ex convivente, una donna di 47 anni, cercandola nei luoghi da lei frequentati nel tentativo di ricucire il rapporto ormai terminato.

Ormai allo stremo, la donna ha deciso di denunciare l’ex compagno ai carabinieri. Dopo la denuncia, l’Autorità Giudiziaria aveva emesso nei confronti dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento alla donna nel raggio di 100 metri con prescrizione di non contattarla. L’uomo però ha ignorato la misura continuando a cercare la ex compagna.

In almeno due occasioni ha infatti raggiunto ed approcciato la donna all’interno di un bar nel quale era seduta ad un tavolino con amici ed in più circostanze l’ha contattata telefonicamente, utilizzando anche i cellulari di terze persone per indurla a rispondere con l’inganno e forse anche per evitare di lasciare traccia telematica delle proprie telefonate.

Pertanto i carabinieri hanno chiesto all’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura cui era sottoposto e l’uomo, in esecuzione di apposita ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa, è passato agli arresti domiciliari.

