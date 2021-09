La polizia di Siracusa ha denunciato un uomo di 70 anni per atti osceni nei confronti della vicina di casa. Le indagini portate avanti dagli uomini delle Volanti hanno messo in luce che l'uomo non era nuovo ad atteggiamenti di questo tipo.

Gesti volgari e attenzioni non gradite venivano rivolte dal settantenne sia nei confronti della vicina che della figlia minorenne, pertanto è stato denunciato.

