Siracusa, trovato in mare il cadavere di un uomo di 76 anni: forse caduta accidentale

Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato trovato nelle acque del Porto piccolo, alle porte di Ortigia, a Siracusa. E' stato un passante a dare l'allarme ma quando i soccorsi sono arrivati per il pensionato non c'era nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il pensionato, che soffriva di una grave patologia, dopo essere caduto in acqua, mentre raggiungeva la sua imbarcazione, non sarebbe stato in grado di risalire. Il corpo è stato trovato sotto al Ponte Umbertino e recuperato da una squadra dei vigili del fuoco.

La Procura di Siracusa ha disposto l'ispezione del cadavere, sul quale sembra non esserci alcun segno di violenza, per chiarire le cause del decesso.

