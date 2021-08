Siracusa, false visite mediche durante i domiciliari: arrestato

Nonostante fosse ai domiciliari, riusciva ad uscire di casa, grazie a delle false visite mediche, per organizzare delle truffe. Un pluripregiudicato siracusano classe 86 che stava scontando agli arresti domiciliari una pena detentiva per gravi reati contro la persona ed il patrimonio è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere.

L'uomo aveva ideato un efficace metodo per continuare a delinquere e guadagnare illecitamente denaro: con il pretesto di doversi sottoporre a visite mediche, si allontanava da casa per commettere altri reati, in particolare truffe sulla compravendita di merce alimentare.

Le false visite mediche e le ripetute violazioni hanno comportato quindi da parte dell’Autorità Giudiziaria la revoca del beneficio della detenzione domiciliare e la sua sostituzione con la reclusione in carcere.

