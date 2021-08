Migranti, protesta su nave quarantena ad Augusta: alcuni si sono gettati in mare

Protesta la scorsa notte da parte di un gruppo di migranti giunti ieri ad Augusta, nel Siracusano, dal centro di Lampedusa. In 77 sono stati trasferiti sulla nave quarantena che si trova ormeggiata al porto commerciale, e che ospita gli altri migranti soccorsi in mare dalla Geo Barents di Medici senza frontiere.

Alcuni di loro hanno protestato perché, secondo quanto si è potuto apprendere, hanno sostenuto di aver già fatto il periodo di quarantena nell'isola, in provincia di Agrigento. Alcuni si sono lanciati in mare ed altri hanno vandalizzato i ponti della nave. Alcuni hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine presenti sulla banchina. Non è escluso che possa essere deciso il trasferimento solo di questi migranti molti dei quali sarebbero già stati rimpatriati in passato.

© Riproduzione riservata