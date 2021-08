Turista mostra i glutei davanti al Duomo di Noto, forse lo stesso di Modica: multa da 10mila euro

Un turista di 37 anni, residente a Milano ma di origini calabresi, la sera del 17 agosto è salito sulla scalinata della Cattedrale di Noto, in pieno centro storico, e si è abbassato i pantaloncini mostrando i glutei.

Per l'uomo, che si è fatto scattare una foto e l'ha postata sul proprio profilo Instagram, è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una sanzione di 10 mila euro. Il turista è stato identificato ieri dalla polizia.

Sembra si tratti della stessa persona che qualche giorno fa si è resa protagonista di un episodio simile a Modica, dove un turista ha scattato, e postato sui social, una foto in cui mostra il fondoschiena scoperto davanti alla chiesa di Santa Maria del Soccorso in centro storico.

Entrambi gli episodi hanno suscitato l'indignazione di molti, che hanno puntato il dito contro la mancanza di rispetto nei confronti di luoghi e persone.

