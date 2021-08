Francofonte, evade dai domiciliari: arrestato un 34enne

Un 34enne di Francofonte, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato trovato fuori casa dai carabinieri. L’uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, era in giro privo di qualsiasi autorizzazione e, pertanto, nella flagranza di reato veniva dichiarato in stato di arresto.

Dopo le formalità di rito, espletate in caserma, l’uomo su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione ove è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

