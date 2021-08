Una serra di cannabis in casa, arrestato a Sortino

I carabinieri di Sortino hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 49 anni per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione dell’uomo in pieno centro, in una camera è stata ritrovata una coltivazione indoor di cannabis indica.

L’arrestato aveva preparato di tutto punto la sua serra con un sofisticato impianto di illuminazione, un termometro digitale, per monitorare il giusto tasso di umidità e temperatura del locale, un climatizzatore, due ventilatori per favorire l’aerazione che però non era riuscito a impedire che il forte odore si sentisse anche dalla strada.

In particolare aveva utilizzato circa 20 lampade agli ultravioletti per accelerare la crescita di circa 66 piantine per un peso complessivo di circa 7 chilogrammi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata