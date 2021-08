Siracusa, 22enne nasconde marijuana negli slip: denunciato

Un giovane siracusano di 22 anni è stato denunciato dalla polizia locale perché trovato in possesso di marijuana nascosta negli slip.

Durante un servizio di controllo per il contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata di ieri, gli agenti delle volanti hanno notato il giovane in via Don Luigi Sturzo. Lo spacciatore è stato sorpreso con 4 dosi di marijuana nascoste negli slip e le ha consegnate spontaneamente agli agenti.

Al giovane sono stati sequestrati anche 26,50 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Inoltre, nelle immediate vicinanze, sempre nei pressi di Via Don luigi Sturzo, gli uomini delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato altre 3 dosi di marijuana.

