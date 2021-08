Tentavano di rubare rame dall'ospedale vecchio, due denunce a Lentini

Due lentinesi di 42 e 47 anni sono stati denunciati dalla polizia locale perché sorpresi mentre tentavano di rubare rame e altro materiale dall'ospedale vecchio di Lentini. I due sono già noti alle forze dell'ordine.

Durante un servizio di controllo all'interno dei locali del vecchio ospedale ormai in stato di abbandono, la polizia ha sorpreso i due uomini che tentavano di rubare rame e altro materiale. Avevano anche uno zaino con vari arnesi per lo scasso, che è stato sequestrato. I due sono stati denunciati per il reato di tentato furto e porto di strumenti atti allo scasso.

© Riproduzione riservata