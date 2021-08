Controlli anti-Covid a Siracusa, stretta nella settimana di Ferragosto

Continua l’attività dei carabinieri di Siracusa per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’impegno dell’Arma dall’inizio della pandemia è stato incessante e si intensifica in questa settimana di Ferragosto, soprattutto nei luoghi più affollati e nelle località turistiche per verificare il rispetto della normativa vigente.

I servizi si controllo sono stati portati avanti con la massima attenzione anche da quando, nel mese di giugno scorso, la Sicilia è passata in “zona bianca”. Nelle ultime settimane è stato verificato anche l’uso del Green Pass per l’accesso ad una serie di attività sociali ed economiche.

Dall’inizio del mese di agosto stono state controllate circa 1850 persone e 450 tra attività ed esercizi commerciali.

© Riproduzione riservata