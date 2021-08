Siracusa, controllo straordinario del territorio: 2 denunce e multe per 4mila euro

Stretta dei carabinieri della compagnia di Siracusa che durante un servizio di controllo straordinario del territorio ha denunciato due persone a piede libero, 4 sono state segnalate alle autorità amministrative mentre sono state elevate multe per 4 mila euro.

Una persona è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un cittadino straniero regolare sorpreso in giro armato di bastone senza giustificato motivo. Un floridiano incensurato è stato denunciato per ricettazione in quanto responsabile del furto di un motociclo poi ritrovato e restituito al legittimo proprietario.

Quattro persone sono state segnalate all’autorità amministrativa in quanto trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per uso personale. La droga è stata sequestrata.

Le sanzioni hanno riguardato principalmente violazioni al codice della strada come mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione del veicolo, mancato uso di casco o cintura di sicurezza e uso del telefono cellulare durante la guida.

