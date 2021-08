Controllo del territorio a Siracusa, tre denunce e sequestro di cocaina

Gli agenti delle volanti di Siracusa hanno denunciato due siracusani di 35 e 43 anni sorpresi a violare le misure restrittive cui sono sottoposti. Un 26enne, inoltre, è stato denunciato per furto. Infine è stata sequestrata una busta con 8 dosi di cocaina in via Boscarino.

Durante un servizio di controllo a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà professionale sono stati denunciati un 35enne e un 43enne sorpresi a violarle. Quest'ultimo, inoltre, guidava un motociclo senza avere la patente.

Un giovane di 26 anni è stato denunciato per aver rubato un ciclomotore elettrico. Infine, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti, transitando in Via Boscarino, hanno trovato e sequestrato una busta in cellophane con 8 dosi di cocaina.

