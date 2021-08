Siracusa, folgorato mentre tenta di rubare fili di rame: è in prognosi riservata

Un giovane di 30 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre tentava di rubare dei fili di rame dall'illuminazione pubblica di Piazza Sgarlata, a Siracusa. Adesso è ricoverato in prognosi riservata. E' successo nel primo pomeriggio di ieri.

I poliziotti sono intervenuti in Piazza Sgarlata poco dopo il tentativo di furto finito male. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che due uomini, di cui uno ancora ignoto, volevano rubare dei fili di rame da un pozzetto dell'illuminazione pubblica. Uno dei due però, forse per una manovra poco accorta, appena ha toccato i fili dell'alta tensione è rimasto folgorato, mentre il complice è fuggito.

Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale dove si trova in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori indagini per fare piena luce sull’accaduto.

