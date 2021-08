Siracusa, sequestro di marijuana e oltre 600 metri di fili di rame: due denunce

Gli agenti delle volanti di Siracusa, durante un'attività di controllo delle piazze di spaccio, hanno sequestrato 12 dosi di marijuana e denunciato due persone. Una di queste è stata sorpresa con oltre 600 metri di fili di rame.

Vicino via Santi Amato, i poliziotti hanno trovato 12 dosi di marijuana pronti per essere venduti agli assuntori che gravitano nella zona. Contestualmente, hanno sorpreso un noto pregiudicato di 26 anni che, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., è stato trovato in compagnia di un altro soggetto, anch’egli già noto agli uffici di polizia.

In Via Jugoslavia, invece, gli agenti hanno sorpreso un noto pregiudicato siracusano di 45 anni, in possesso di oltre 600 metri di filo elettrico di rame ancora provvisto di guaina ed una bilancia utilizzata per pesare il metallo una volta privato dell’apposito rivestimento. L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione. Sono in corso ulteriori

approfondimenti finalizzati a capire la provenienza dell’ingente quantitativo di cavi elettrici.

