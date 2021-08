Danneggia auto con un coltello nel parcheggio condominiale, 77enne denunciato a Lentini

Un uomo di 77 anni, di Lentini, è stato denunciato dalla polizia per il reato di porto abusivo di arma da taglio. L'anziano, infatti, è stato trovato tra le auto in sosta di un parcheggio condominiale in Via Ciuciulla.

Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione riguardante l'uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto del parcheggio. Già giorni prima un condomino aveva denunciato più volte il danneggiamento degli

pneumatici della propria autovettura squarciati da un oggetto tagliente.

Da controllo e perquisizione personale è emerso che il 77enne era in possesso di un coltello a serramanico, pertanto è stato denunciato.

