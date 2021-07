Incidente ad Augusta, scontro tra auto e camion: morto un 89enne

Un uomo di 89 anni è morto in uno scontro tra un mezzo pesante e un'autovettura avvenuto al km zero della Statale 193, di Augusta. Ferito un uomo di 52 anni. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità del cavalcavia. La strada, rende noto l'Anas, è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire l'esecuzione dei rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il camion sia andato a sbattere contro un albero mentre l'auto si sia ribaltata. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto, Francesco Amoddio, residente a Sortino. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, si dovranno accertare le modalità dello scontro e verificare se uno dei due conducenti abbia commesso qualche violazione o manovra azzardata.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, seguiti a ruota dai sanitari del 118, ma per la persona alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare.

