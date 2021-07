Ce l'ha con il padre e gli incendia il garage, ventenne denunciato a Pachino

La polizia di Pachino ha denunciato un giovane di 20 anni per il reato di danneggiamento a seguito di incendio di un garage di proprietà del padre.

L'incendio si è innescato in un locate adibito al garage e ha coinvolto in maniera lieve anche le abitazioni vicine. Gli agenti intervenuti dopo la segnalazione non hanno escluso la natura dolosa del rogo. Dopo una breve attività investigativa, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia ha identificato l'autore del reato, ovvero il figlio del proprietario del garage.

Sembra che a spingere il ragazzo ad appiccare l'incendio sia stato un profondo rancore nei confronti del padre.

