Carlentini, minorenne cammina per strada con sacchi pieni di marijuana: arrestato

Un giovane minorenne è stato arrestato dai carabinieri di Augusta perché sorpreso a camminare per strada con due sacchi pieni di marijuana.

Il giovane si trovava in pieno centro a Carlentini quando i carabinieri hanno notato che camminava trasportando due grosse buste sospette. I militari hanno quindi fermato il ragazzo per un controllo e hanno scoperto che le buste contenevano 1,8 kg di marijuana. Un quantitativo per il quale il giovane non ha potuto avanzare alcuna giustificazione e pertanto è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura dei Minori di Catania, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza della cittadina Etnea.

Lo stupefacente è stato invece sequestrato e si procederà ora a farne effettuare le analisi presso l’apposito laboratorio dei Carabinieri di Catania, per verificarne le caratteristiche qualitative.

