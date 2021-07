Avola, tenta di rubare un motorino nel parcheggio dell'ospedale: arrestato

Un uomo di Avola, nel Siracusano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Noto perché colto in flagranza nel tentativo di rubare un ciclomotore.

E' stato un carabiniere libero dal servizio ad accorgersi del tentato furto. Stava transitando vicino all'ospedale "G. Di Maria" quando ha visto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, armeggiare in maniera sospetta con un motorino in sosta nel parcheggio dell'ospedale. A quel punto, il militare ha contattato il comando dei carabinieri per un controllo.

La pattuglia di carabinieri in divisa giunta sul posto ha fermato l'uomo e ha constatato che effettivamente stava tentando di rubare il motorino.Espletate le formalità, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’A.G. aretusea.

