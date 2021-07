Unicredit dona condizionatori e una casetta di legno all'associazione Agape di Pachino

Nuovi condizionatori presso la sede dell'associazione di volontariato Agape di Pachino, in provincia di Siracusa. Ma anche una casetta in legno da utilizzare come luogo di esposizione dei manufatti realizzati nei laboratori.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit. Dal 2000, l'associazione di volontariato Agape gestisce a Pachino un centro diurno che ospita disabili.

Qui si svolgono diverse attività di laboratorio quali teatro e drammatizzazione, manualità varia, ceramica, lettura creativa e attività ludico-ricreative.

“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è stata finanziata dalla ‘UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad

un progetto etico. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’isola”.

