Rosolini, spacciano droga tramite l'autolavaggio di famiglia: arrestati padre e figlio

Usavano l'autolavaggio di famiglia come copertura per spacciare droga. Finiscono agli arresti domiciliari padre e figlio di Rosolini, in provincia di Siracusa.

Ad insospettire i carabinieri del nucleo operativo sono stati il tenore di vita dei proprietari dell'autolavaggio e le loro frequentazioni. Dalle indagini è emerso che padre e figlio avevano avviato un'attività di spaccio di droga tra l'autolavaggio e le loro abitazioni che si trovano vicino all'esercizio commerciale. I clienti vi si recavano a tutte le ore per procacciarsi stupefacenti.

Dopo aver documentato diversi scambi di droga e denaro, i carabinieri hanno arrestato i due uomini e perquisito sia loro che i locali. Sono stati trovati droga e denaro all’interno di una plafoniera per neon dell’autolavaggio, mentre presso l’abitazione dei due, oltre ad alcune dosi di stupefacente, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione utilizzato per la suddivisione in dosi.

La somma di denaro trovata nell'autolavaggio è stata sequestrata così come oltre 40 grammi di hashish suddivisi in dosi. Gli arrestati sono stati condotti presso le proprie abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari.

