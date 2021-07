Cibo conservato male e carenze igieniche, chiuso ristorante sul lungomare di Ortigia

I carabinieri di Ortigia, a Siracusa, in collaborazione con il servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Asp e con la polizia municipale, hanno effettuato una serie di controlli in diversi locali del litorale, da poco riaperti dopo il lockdown.

Chiuso un ristorante per le "numerose carenze igieniche, sanitarie ed amministrative riscontrate".

"Mancava la segnalazione certificata d’inizio attività per la cucina - si legge in una nota -. Inoltre, nella zona preparazione pasti, allestita sotto una tettoia, alcuni alimenti erano depositati all’aperto anziché in frigorifero".

Il ristorante è statp multato, e potrà solo dopo aver sanato le irregolarità riscontrate.

